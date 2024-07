La direction unioniste heureuse d'accueillir Pocognoli: "Il saisit les valeurs du club"

Les dirigeants de l'Union Saint-Gilloise se sont montrés particulièrement heureux de la signature de Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur du club. Le CEO Philippe Bormans, le directeur sportif Chris O'Loughlin et le président Alex Muzio ont tous les trois exprimé leur soutien sans faille pour le T1 des Saint-Gillois, vendredi à l'occasion de sa présentation officielle.

Le directeur sportif Chris O'Loughlin s'est déclaré fervent défenseur de 'Poco', avec qui la relation remonte à 2019 et sa signature en tant que joueur à l'Union. Alors, "il se montrait déjà très intéressé par l'étude du jeu. Il avait une vision différente. J'ai eu la chance de la voir grandir en tant qu'entraîneur de notre équipe réserve, ce qu'il a dû faire dans des circonstances difficiles", a expliqué O'Loughlin. "Il dirige très bien les joueurs, ses séances d'entraînement sont organisées et structurées."

"Nous avons effectué une recherche approfondie et un travail sérieux, comme à chaque recrutement", a entamé Philippe Bormans à propos du processus. "Nous le connaissions, et il nous connaissait. Il correspondait au profil que nous recherchions et a montré qu'il pouvait contribuer à de nouvelles idées et à du mouvement."

"Nous savions ce que nous voulions et ce dont nous avions besoin. Nous sommes un club qui aime donner des opportunités, et nous avions d'excellentes raisons de recruter Poco. Il est fantastique de voir comment il a pris le groupe en charge, et comment le staff a adhéré à ses idées. Nous avons une structure solide, qui permet à un jeune coach avec des qualités de progresser."

Pour le président Muzio, l'Union dispose "d'une méthode de travail qui nous satisfait. Poco a été clair: il va l'adopter et même la porter plus haut. Les autres entraîneurs avec qui nous avons discuté étaient généralement plus intéressés par l'implémentation de leurs propres méthodes."