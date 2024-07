La France "sait ce qu'elle doit faire" pour battre l'Espagne, prévient Rabiot

"On est unanime à dire que c'est l'équipe qui joue le mieux", a reconnu Rabiot. "Au niveau de la possession, elle est fidèle à elle-même. Elle a aussi de très bons joueurs sur les ailes, capables de percuter et de marquer. C'est une équipe complète, avec des forces et des faiblesses. On est confiant, on sait ce qu'il faut faire. Il faut les bouger. Les équipes qu'elle a affrontées l'ont beaucoup laissé jouer pour le moment. Certaines équipes ont tendance à changer leur jeu, à se dénaturer, quand elles affrontent la France. J'espère que ce sera une très belle demi-finale."

Depuis le début de la compétition, deux cadres de l'équipe de France ont été moins performants que d'habitude, Kylian Mbappé, qui s'est fracturé le nez le premier match, et Antoine Griezmann. "C'est vrai qu'Antoine et Kylian sont moins frais, mais nous sommes toujours avec eux. Ils peuvent débloquer une situation, ils ont ce truc en plus. On a besoin d'eux", a reconnu Rabiot. Le milieu de terrain souligne l'importance du collectif. "Même si des joueurs sont en-dedans, on est en demi-finale. C'est que le collectif est plus fort que les individualités."