La Géorgie bat la Grèce aux tirs au but et décroche sa première participation à l'Euro

La Géorgie a décroché sa première qualification pour l'Euro en battant la Grèce 4-2 aux tirs au but, le score étant de 0-0 après 120 minutes, en finale des barrages pour l'Euro 2024 (voie C) mardi au Stade National Boris Paichadze de Tbilissi. Lors de la phase finale en Allemagne, les Croisés figureront dans le groupe F avec le Portugal, la Tchéquie et la Turquie.

Chez les Géorgiens, Khvicha Kvaratskhelia, qui était suspendu lors de la victoire 2-0 face au Luxembourg, a retrouvé sa place au détriment de Georges Mikautadze (ex-Seraing). Côté grec, Gustavo Poyet a reconduit le onze vainqueur 5-0 du Kazakhstan. Les visités n'ont pu éviter une bataille d'usure au milieu de terrain au point que leur superstar napolitaine a dû reculer dans le jeu. Les Géorgiens, entraînés par le Français Willy Sagnol, ne se sont montrés dangereux qu'une seule fois, sur un coup franc de l'ex-Gantois Giorgi Chakvetadze (45e).

Après la pause, les Grecs se sont montrés un peu plus actifs mais n'ont pas été vraiment incisifs. Comme les Croisés étaient disciplinés défensivement et absents offensivement, les prolongations étaient inévitables. Prenant plus de risques, les Grecs ont été dangereux une première fois sur un tir des vingt mètres d'Anastasios Bakasetas expédié en corner par Georgi Mamardashvili (100e). Le rythme ayant baissé dans la seconde prolongation, la qualification s'est jouée aux tirs au but, les Géorgiens ayant transformé quatre de leurs cinq essais, contre deux pour les Grecs.