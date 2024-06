La Géorgie, "pas un match facile du tout", avertit de la Fuente

"Ils viennent de battre le Portugal (2-0, lors du dernier match de poule, NDLR). Cela montre que c'est une équipe très dangereuse et qui peut battre n'importe quel adversaire (...) Il faudra jouer notre meilleur football pour avoir une chance de gagner ce match", a-t-il commenté.

"On ne voit pas ça comme un match facile du tout, la Géorgie a tellement grandi depuis qu'on l'a affrontée en éliminatoires", a-t-il répondu alors qu'on l'interrogeait sur les victoires 7-1 et 3-1 du groupe A des éliminatoires, où leurs chemins s'étaient croisés.

De La Fuente a notamment attiré l'attention sur la qualité des contres géorgiens.

"Ils ont marqué pas mal de buts dans les éliminatoires comme ça. C'est l'une de leurs qualités et cela va exiger un maximum d'attention et nous devrons rester très denses et proches des adversaires", a-t-il relevé.

"Mais ils ont d'autres qualités, de bons joueurs sur les coups de pied arrêtés et des joueurs très grands. Il faudra être attentif à tous les détails", a-t-il encore complété.

Le technicien espagnol a aussi loué les qualités de son homologue français à la tête des Géorgiens, Willy Sagnol.