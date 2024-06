La légende de Liverpool Alan Hansen "gravement malade" à l'hôpital

L'ancien défenseur de Liverpool, Alan Hansen, est "gravement malade" et se trouve à l'hôpital. Le club de Premier League où évoluait l'Écossais en a fait l'annonce dimanche. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 1991, Hansen (68 ans) est devenu un célèbre commentateur à la télévision, notamment dans l'émission phare de la BBC, Match of the Day.

Le club de Liverpool, ainsi que l'ancien attaquant et présentateur de l'émission Match of the Day Gary Lineker, sont parmi ceux qui ont communiqué leur soutien à Alan Hansen et à sa famille.

Hansen a rejoint Liverpool en 1977 en provenance de Partick Thistle et a remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions, huit titres de champion d'Angleterre, deux Coupes d'Angleterre et quatre Coupes de la Ligue en 620 apparitions pour le club évoluant à Anfield.