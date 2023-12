La Ligue des champions féminine changera de format à partir de 2025

La Ligue des champions féminine adoptera un nouveau format à partir de la saison 2025-2026. Alors qu'actuellement, 16 équipes sont réparties en quatre groupes, 18 formations s'affronteront dans un seul championnat en jouant trois matches à domicile et trois à l'extérieur contre des adversaires différents avant de passer à une phase à élimination directe.

Ces changements approuvés par le comité exécutif de l'UEFA à Hambourg samedi rapprocheront la compétition du nouveau format prévu pour la Ligue des champions masculine. À partir de la saison prochaine en effet, la phase de poules avec huit groupes de quatre clubs sera remplacée par un championnat où les 36 équipes joueront quatre matches à domicile et quatre en déplacement toujours contre des adversaires différents selon un système de têtes de série avant de passer à la phase à élimination directe.

En plus du changement de format de la plus grande compétition continentale des clubs féminins, l'UEFA a également approuvé une deuxième compétition qui, selon l'agence de presse PA, sera disputée par élimination directe. L'UEFA a indiqué qu'elle fournira de plus amples détails sur le nouveau format lundi.