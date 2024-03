La Pologne élimine le Pays Galles aux tirs au but et se qualifie pour l'Euro

La Pologne a décroché sa qualification pour l'Euro en battant le Pays de Galles 4-5 aux tirs au but, le score étant de 0-0 après 120 minutes, en finale des barrages (voie A), mardi à Cardiff. Lors de la phase finale en Allemagne, les Aigles figureront dans le groupe D en compagnie de la France, des Pays-Bas et de l'Autriche.

A la reprise, les Gallois ont continué à montrer le plus dans ce barrage. En reprenant de la tête un long centre de Neco Williams, Kieffer Moore a cadré le premier tir de la rencontre que Wojciech Szczesny a écarté d'une claquette (49e). Après cet arrêt de leur gardien, les Polonais ont été un peu plus courageux mais la force de frappe faisant des deux côtés, le score n'avait pas évolué après le temps réglementaire.

La première période a été très équilibrée entre deux équipes bien en place en défense et peu créatives en attaque. Le ballon n'a cessé de se balader d'un camp à l'autre avant que les Dragons ne montent en puissance.et se voient refuser un but de Ben Davies pour hors-jeu (45e+1)

La première prolongation n'a été animée que par un tir à distance de Jakub Piotrowski (ex-Beveren et Genk) passant à côté du poteau droit (99e). Lors de la seconde période, les Gallois ont encore semblé un peu plus plats et se sont retrouvés à dix suite à l'exclusion de Chris Mepham juste avant la séance de tirs au but (120e+1).

Les Polonais ont transformé leurs cinq essais alors que Daniel James a manqué le dernier tir des Dragons.

La Pologne disputera la phase finale de l'Euro pour la 5e fois d'affilée, son meilleur résultat étant un quart de finale en 2016.