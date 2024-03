La Pro League dévoile le calendrier de playoffs "palpitants"

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a dévoilé le calendrier des playoffs de la Lotto Super League, le championnat de football féminin, lundi dans ses nouveaux bureaux au complexe The Wings à Diegem.

À l'aube de ces playoffs, trois équipes se dégagent pour le titre avec le Standard, Oud-Heverlee Louvain et Anderlecht. Les Liégeoises et les Louvanistes ont terminé la phase classique en tête avec 43 points en 18 rencontres, soit un de mieux qu'Anderlecht. Le Club Bruges (Club YLA), 4e, est plus loin avec 31 unités. Pour entamer les playoffs, les points sont divisés en deux.

"En reprenant l'organisation de la Lotto Super League, nous voulions rendre la compétition excitante et c'est le cas dès notre première saison avec des playoffs qui s'annoncent palpitants. C'est la meilleure des publicités pour le football féminin", a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League, durant la présentation.