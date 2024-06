La reprogrammation de la CAN pourrait conduire au refus des clubs de libérer leurs joueurs

Les clubs de football seront en capacité de refuser que leurs joueurs se rendent à la 35e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) selon les règles de la FIFA si la compétition a lieu en janvier 2026 comme elle pourrait avoir finalement lieu au Maroc.

L'agence de presse PA Media a appris que la CAN prévue pour l'été 2025 serait déplacée, en partie en raison de la programmation par la FIFA de la Coupe du monde des clubs, dont le nombre de participants sera élevé à 32, qui se jouera du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis.

Selon les règles de la FIFA concernant la libération des joueurs, les clubs auront le droit de refuser que leur joueur dispute la CAN, dont les nouvelles dates devraient s'étaler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, ou la Coupe du monde, prévue à l'été 2026. "Ce n'est pas obligatoire de mettre à disposition plus d'une fois par an le même joueur pour son équipe nationale dans le cadre d'une compétition internationale", indique le règlement de la FIFA.