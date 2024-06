La Suisse domine l'Italie, tenante du titre, dans le premier huitième de finale

La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 de football après sa victoire 2-0 sur l'Italie, tenante du titre, dans le premier huitième de finale, samedi, à Berlin. Remo Freuler (37e) et Ruben Vargas (46e) ont inscrit les deux buts de la 'Nati'.

La Suisse a concrétisé sa domination à la 37e minute. Servi de la gauche par Ruben Vargas, Remo Freuler a contrôlé du droit et frappé du gauche, trompant Donnarumma. La première période s'achevait sur un nouvel arrêt du portier italien, avec l'aide du poteau, sur un coup franc de Fabian Rieder (45e+1).

Le deuxième but est tombé dès le retour des vestiaires: servi par Michel Aebischer, Vargas a envoyé une frappe enroulée dans la lucarne de Donnarumma (46e).

Un coup du sort a failli relancer le suspense peu après: sur un long ballon de Nicolo Fagioli, Fabian Schär a manqué son intervention de la tête, envoyant le cuir sur le poteau de son gardien Yann Sommer (51e).

À la 74e minute, Sommer a été une nouvelle fois sauvé par son poteau, qui a repoussé la reprise de Gianluca Scamacca, isolé au second. L'Italie ne s'est plus montrée dangereuse et Steven Zuber, en contre, a manqué la balle du 3-0 (84e).