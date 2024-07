La Turquie ne doit pas avoir l'esprit de "revanche" contre l'Autriche

Le 26 mars, en match amical, "cela aurait pu pencher d'un côté ou de l'autre pendant la première mi-temps", "puis nous avons eu un blocage psychologique en seconde mi-temps et nous ne sommes pas parvenus à revenir", a raconté Montella. "C'est devenu une défaite humiliante, en particulier pour moi qui n'avais jamais subi un score aussi large en tant que joueur ou entraîneur."

Mais "nous sommes la troisième équipe la plus prolifique en buts avec cinq buteurs différents - et pas sur pénalty ou coup de pied arrêté - , nous tirons beaucoup au but, nous sommes la troisième équipe en termes de dribles, nous sommes bons quand nous avons le ballon", a-t-il argué.

La Turquie a-t-elle préparé le match avec la revanche en tête? "Nous en avons parlé, mais nous devons ne pas laisser les émotions prendre le dessus, être obsédés par la revanche et finalement perdre notre concentration", a averti le coach italien.