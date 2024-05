La Ville d'Ostende déçue de la faillite imminente du KVO: "Douloureux pour la ville"

Le rideau est tombé jeudi sur le club de football de deuxième division du KV Ostende. Comme aucun repreneur n'a été trouvé, le dossier de licence ne peut être constitué et le club côtier est relégué dans le football amateur. Par conséquent, les dettes ne peuvent plus être remboursées et la faillite sera déposée le 3 juin.

"La situation autour du KVO est très douloureuse pour tous les supporters et, par extension, pour toute la ville", ont réagi les autorités de la Ville dans un communiqué. "En tant que Ville d'Ostende, nous avons soutenu le club autant que possible ces dernières années et ces derniers mois. En 2019, le club a reçu un prêt de 1,5 million d'euros pour le nouveau complexe d'entraînement. Chaque année, le centre de formation du KVO reçoit un subside important pour la formation des jeunes. Ces derniers mois, les services communaux se sont chargés de l'entretien des terrains. En coulisses, il y a eu des contacts avec l'administrateur temporaire et beaucoup de consultations..."

"Il est extrêmement regrettable que la survie du KVO ne tienne plus qu'à un fil. En tant que Ville, nous continuons à chercher comment et où nous pouvons aider, mais il n'y a pas de solution miracle. Nous avons déjà repris les discussions avec l'administrateur provisoire et un certain nombre d'autres personnes. Pour beaucoup de jeunes joueurs, pour les gens qui travaillent là et pour tous les supporters, il est urgent de savoir ce qui est encore possible, et comment un redémarrage peut se produire. La Ville d'Ostende est et reste disponible à apporter son soutien dans la mesure du possible."