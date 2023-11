L'Ajax s'impose face à Volendam et n'est plus lanterne rouge

L'Ajax a remporté sa deuxième victoire de la saison, face à Volendam (2-0) en match en retard de la 3e journée d'Eredivisie, jeudi. Sous la houlette de leur nouveau coach John van 't Schip, les Amstellodamois ont quitté la lanterne rouge et sont remontés à la 15e place du classement.

L'Ajax a pris les visiteurs à la gorge dès l'entame de match et s'est procuré une belle occasion d'ouvrir le score après 5 minutes, mais Steven Berghuis a tiré à quelques centimètres du but adverse. L'Ajax a continué à presser et a pris finalement l'avantage après la pause grâce à son capitaine Steven Bergwijn (57e).

Les choses n'ont pas été simples pour les locaux par la suite. Volendam revenait dans la rencontre, mais le gardien des Ajacides, Diant Ramaj, a gardé ses filets inviolés grâce à de superbes arrêts. La situation restait indécise, jusqu'à ce que Chuba Akpom, entré en cours de jeu, n'inscrive le deuxième but de l'Ajax dans les derniers instants du match (89e).