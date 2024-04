L'Ajax suspend son nouveau directeur général, Alex Kroes, soupçonné de "délit d'initié"

L'Ajax n'en finit pas d'être secoué par les crises après l'épisode de Marc Overmars remercié puis suspendu en raison de messages "inappropriés" envoyés à plusieurs collègues féminines lors de sa dernière saison dans le club amstellodamois en 2022.

Licencié par l'Ajax en février 2022, Overmars avait rebondi à l'Antwerp un mois et demi plus tard comme directeur technique. Lors de son arrivée, l'Antwerp avait expliqué avoir pris "une décision prudente et réfléchie". Le Néerlandais avait été suspendu, le 16 novembre dernier, pour un an, plus un an avec sursis, par l'ISR, l'Institut néerlandais du droit du sport, une suspension étendue au niveau international par la FIFA.

Après un départ catastrophique cette saison, l'Ajax a viré son directeur sportif Sven Mislintat en septembre puis son entraîneur Maurice Steijn en octobre. Son successeur John van't Schip a certes redressé un peu la barre ramenant l'Ajax à la 5e place en Eredivisie, mais il a confirmé la semaine dernière qu'il quitterait ses fonctions à la fin de la saison.