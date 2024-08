L'Allemagne remporte la petite finale du football féminin

En première période, les deux équipes n'ont pas joué avec leur intensité habituelle et le premier tir au but, une frappe de Klara Buhl à l'entrée de la surface, s'est fait attendre (18e). L'Espagne a aussi vu un coup franc de Teresa Abelleira repoussé en corner in extrémis (21e) et une frappe d'Aitana Bonmati (44e) s'écraser sur la transversale.

Rien n'a changé à la reprise: l'Espagne imprimait le rythme, mais ne parvenait pas à s'approcher de la cage d'Ann-Katrin Berger. Par contre, Giulia Gwinn a inscrit l'unique but de la rencontre sur un penalty commis sur elle (64e, 0-1). Avec une défense à trois, l'Espagne a pris des risques et a eu une belle occasion d'égaliser dans le temps additionnel mais Alexia Putellas, double Ballon d'Or, a manqué la transformation d'un penalty (90e+8).