L'Allemand Felix Zwayer arbitrera AC Milan/Club Bruges

L'Allemand Felix Zwayer a été désigné pour arbitrer la rencontre comptant pour la troisième journée de la Ligue des Champions de football entre l'AC Milan et le Club Bruges, mardi, à San Siro.

Zwayer, 43 ans, est un arbitre international depuis 2012. Il a notamment arbitré quatre matchs du dernier Euro, dont la demi-finale Pays-Bas/Angleterre (1-2), ainsi que la finale de la dernière Ligue des Nations entre la Croatie et l'Espagne (4-5 aux tirs au but) en 2023. L'Allemand a arbitré une fois les Diables Rouges, lors d'une victoire 0-3 à Chypre en qualifications au Mondial 2018. Dans les compétitions de clubs, il a déjà dirigé des matchs européens d'Anderlecht, de La Gantoise, de Charleroi, de Genk et de Zulte Waregem mais pas encore du Club Bruges.

La carrière de Zwayer a connu un coup d'arrêt en 2005 lorsque, jeune arbitre, il avait été suspendu six mois pour son implication dans un scandale autour de l'ancien arbitre Robert Hoyzer, qui avait, lui, écopé d'une peine de prison pour avoir truqué des matchs.