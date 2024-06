L'Angleterre et les Pays-Bas entrent en lice dimanche

Trois rencontres sont au programme de l'Euro 2024 dimanche. À 15h, la Pologne et les Pays-Bas s'affronteront à Hambourg. Les quatre équipes du groupe C entreront en lice ensuite, avec Slovénie-Danemark à Stuttgart (18h) et la première rencontre de l'Angleterre, prétendante à la victoire finale et opposée à la Serbie à 21h à Gelsenkirchen.

Après la finale perdue en 2021 contre l'Italie et l'élimination en quarts du Mondial 2022 par la France, les 'Three Lions' semblent bien armés pour gagner leur premier championnat d'Europe, portés par des individualités comme Harry Kane, Jude Bellingham ou Phil Foden. Ils devront toutefois se méfier de la Serbie, qui participe à son premier Euro en tant que pays indépendant et a dans ses rangs des individualités capables de faire basculer une rencontre, comme Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic ou Dusan Vlahovic.

Toujours dans le groupe C, le Danemark tentera de démarrer idéalement sa compétition contre la Slovénie. Les Scandinaves avaient réalisé un Euro de haute volée il y a trois ans, arrêtés par les Anglais en demi-finale. Même s'ils ont réalisé depuis une Coupe du monde décevante (élimination au premier tour), ils devraient être la seule équipe capable de titiller l'Angleterre et partent donc favoris contre la Slovénie, qui n'avait plus joué l'Euro depuis sa première participation en 2000.