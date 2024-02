L'Antwerp avec Janssen et Ilenikhena contre le KV Ostende

Comme lors du précédent match de coupe, Senne Lammens, reléguant Jean Butez sur le banc, est aligné entre les perches anversoises. La défense anversoise est composée de Jelle Bataillen Zeno Van den Bosch, Toby Alderweireld et Owen Wijndal. Au milieu, Jacob Ondrejka, Mandela Keita, Alhassan Yusuf et Chidera Ejuke sont alignés. Vincent Janssen et George Ilenikhena mèneront l'attaque du 'Great Old'. Excepté Lammens et Ilenikhena, Van Bommel a choisi les mêmes joueurs qui ont partagé l'enjeu 2-2 dimanche dernier sur la pelouse de La Gantoise. Ilenikhena relègue Ekkelenkamp sur le banc.

Le KV Ostende a également un gardien, en la personne de Brent Gabriël, qui joue uniquement en Coupe. Jamath Shoffner a également choisi Jonas Vinck, Zechariah Medley, Massimo Decoene et Brent Laes pour sa défense, Siebe Wylin, Alfons Amade, Sieben Dewaele, Ewan Henderson et David Atanga au milieu. Mohamed Berte mènera l'attaque des côtiers.