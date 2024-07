L'Argentine porte plainte auprès de la FIFA après la fin de match chaotique en football

"Il est impératif d'assurer la sécurité des protagonistes pour le développement pacifique de ce beau sport qu'est le football et, depuis la maison mère du football argentin, nous ferons le nécessaire pour qu'il en soit ainsi", a ajouté l'AFA.

Le tournoi masculin de football a débuté dans une grande confusion à Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne à cause d'incidents (envahissement de terrain et jets de bouteilles et gobelets) qui ont entrainé l'interruption de la rencontre pendant deux heures, à la suite de l'égalisation de l'Argentine.

Au retour des joueurs sur le terrain, devant des tribunes vides, l'arbitre, à l'aide de la VAR, a annulé le second but argentin, et le match a brièvement repris, se terminant donc sur la victoire (2-1) du Maroc.