L'attaquant du Bayern Serge Gnabry mis à l'écart à cause d'une blessure à l'aine

Il est peu probable que Gnabry revienne avant la fin de l'année, le Bayern n'ayant plus que trois matches à disputer jusqu'au 20 décembre.

L'international allemand a connu une saison difficile et a été écarté des terrains pendant plusieurs semaines en septembre et octobre en raison d'une fracture du bras. Il n'a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive cette saison, après avoir inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière.