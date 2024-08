Le CA de l'Union belge de football se penche encore sur le cas du CEO Piet Vandendriessche

Le Conseil d'administration de l'Union belge de football (URBSFA) se réunit depuis 9 heures de matin, ce mercredi, pour la troisième journée consécutive. Le sujet principal est le maintien ou non à son poste du CEO (Chief Executive Officier) Piet Vandendriessche. Celui-ci est l'objet de critiques persistantes au sujet de sa politique.

Une réunion extraordinaire du conseil d'administration s'est tenue mardi sans sa présence.

Les critiques à l'encontre du CEO se font de plus en plus insistantes depuis un certain temps. Parmi elles, l'évaluation du sélectionneur national Domenico Tedesco, après un championnat d'Europe décevant pour les Diables Rouges en Allemagne, a été jugée trop tardive par les clubs professionnels.

Il n'est pas non plus apprécié par les employés de l'URBSFA.

Enfin, l'échec des négociations avec Vincent Mannaert, ancien CEO du Club Bruges, lui est également reproché.

Le conseil d'administration devrait procéder à un vote sur le licenciement de Vandendriessche dans le courant de la journée. Si les dix membres du CA devaient l'entériner, il y a de fortes chances que Vincent Mannaert reprenne le poste de Chief Executive Officier.