Le Cercle Bruges face à Molde ou Silkeborg s'il se qualifie pour le 3e tour préliminaire

En cas de défaite au deuxième tour des qualifications de l'Europa League, le Cercle sera reversé au troisième tour qualificatif de la Conference League. Une élimination au troisième tour des qualifications de l'Europa League renvoie en barrages de la Conference League.

Plus tôt lundi, l'Union Saint-Gilloise a tiré le Slavia Prague comme adversaire lors du troisième tour des qualifications pour la Ligue des Champions. Les rencontres du troisième tour des qualifications se joueront les 6 et 7 août (aller) et le 13 août (retour). Le match aller se jouera en République tchèque et le retour se disputera à Bruxelles, au stade Roi Baudouin.