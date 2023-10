Le champion du monde Lionel Messi sacré Ballon d'Or pour la 8e fois

Le Ballon d'Or n'est plus attribué sur base des performances de l'année civile, mais sur base de la saison. La Coupe du monde au Qatar était donc prise en considération. En décembre dernier, la 'Pulga' a mené l'Argentine à la conquête d'un troisième titre mondial avec 7 buts et le titre de meilleur joueur du tournoi.

Messi, qui a disputé la saison passée avec le Paris Saint-Germain avant de rejoindre l'Inter Miami en juillet, a été préféré au Norvégien Erling Haaland (Manchester City), deuxième, et au Français Kylian Mbappé (PSG). Kevin De Bruyne (Manchester City) est classé quatrième.

La saison de Messi a été plus compliquée en club. Il a certes remporté le championnat de France avec le PSG, marquant 6 buts, mais n'a pu empêcher les Parisiens de subir une nouvelle élimination précoce (huitièmes de finale) en Ligue des Champions. L'Argentin a quitté Paris à la mi-juillet pour l'Inter Miami, avec qui il a remporté la Leagues Cup, une compétition réunissant les clubs américains et mexicains.

Vainqueur de la 67e édition du trophée, Messi ajoute un huitième Ballon d'Or à son incroyable palmarès, après ceux reçus en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Déjà détenteur du record de victoires, il creuse un peu plus l'écart sur les autres multiples lauréats: son éternel rival Cristiano Ronaldo est bloqué à cinq tandis que Johan Cruyff, Michel Platini et Marco van Basten ont été sacrés à trois reprises.

Messi succède au palmarès au Français Karim Benzema. Le jury était composé de 100 journalistes issus des 100 premières nations mondiales.