Le Club Bruges s'offre un duel inédit à Sturm Graz lors de la deuxième journée

En conférence de presse, l'entraîneur Nicky Hayen a confié qu'il voulait voir ses hommes arriver avec les mêmes intentions même si "la plus grosse erreur que l'on pourrait faire est de sous-estimer notre adversaire. Ils n'ont pas été champions d'Autriche pour rien, déloger Salzbourg de son trône est un accomplissement en soi. Il faudra être très vigilant en perte de balle".

Sturm Graz a remporté son match du week-end dernier 1-2 contre le BW Linz, prenant ainsi la tête de la Bundesliga autrichienne devant le Rapid Vienne. De son côté, le Club semblait se diriger vers une deuxième défaite consécutive lors de la neuvième journée de la Jupiler Pro League face à Charleroi, mais a montré de la résilience tout en étant en infériorité numérique. Le capitaine Hans Vanaken a arraché un point dans le temps additionnel (1-1).

Ce sera la toute première rencontre européenne entre le Club et Sturm Graz. Avec encore des rencontres importantes à venir contre l'AC Milan, le Celtic et Manchester City à l'extérieur mais également Aston Villa, le Sporting CP et la Juventus à domicile, les Brugeois ont tout intérêt à décrocher les trois points à la Merkur Arena.