Le Club Bruges veut éviter le "piège" de l'AC Milan et renouveler l'exploit de 2003

Les Brugeois comptent 3 points après leur défaite contre le Borussia Dortmund (0-3) et leur victoire au Sturm Graz (0-1). En face, l'AC Milan n'a pas encore pris le moindre point. Les 'Rossoneri' ont perdu 1-3 face à Liverpool et 1-0 au Bayer Leverkusen. La pression sera donc sur les épaules des Milanais, qui devront absolument s'imposer. Ils ont toutefois conquis une courte victoire contre l'Udinese (1-0), samedi.

Les Blauw en Zwart, eux, arrivent forts d'un succès 1-2 à Westerlo le week-end passé et rêveront d'un nouvel exploit à San Siro 21 ans précisément après une soirée historique: lors de leur dernière rencontre à Milan face à l'AC, le 22 octobre 2003, le Club s'était imposé 0-1 grâce à un but d'Andrés Mendoza et à un Danny Verlinden infranchissable devant les champions d'Europe en titre de l'époque. "Cela fait 21 ans que nous sommes invaincus ici", s'est amusé Hayen lundi.