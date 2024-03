Le coach de Fenerbahçe Ismail Kartal alignera "les joueurs qui peuvent performer le mieux"

Ismail Kartal, l'entraîneur de Fenerbahçe, compte aller le plus loin possible en Conference League et alignera "les joueurs qui peuvent performer le mieux" contre l'Union Saint-Gilloise en huitièmes de finale aller, jeudi, à Anderlecht. "Je ferai mon évaluation après l'entraînement et je ferai mon choix comme ça, en fonction de mon plan", a expliqué Kartal en conférence de presse mercredi.