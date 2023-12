Le défenseur italien Giorgio Chiellini met un terme à sa carrière

"Tu as été le voyage le plus beau et le plus intense de ma vie", a écrit Chiellini. "Tu as été mon tout. Avec toi, j'ai parcouru un chemin unique et inoubliable. Mais à présent, c'est le moment d'ouvrir de nouveaux chapitres et d'écrire d'autres pages importantes et enthousiasmantes."

Chiellini a débuté sa carrière à Livourne, en 2001. Il a rejoint la Fiorentina en 2004 avant de signer à la Juventus un an plus tard. Le rugueux défenseur s'est imposé au fil des ans comme l'un des joueurs les plus emblématiques de la 'Vieille Dame', totalisant 561 présences et 36 buts. Présent en Serie B lorsque les 'Bianconeri' ont été relégués après l'affaire 'Calciopoli', Chiellini a participé au retour au premier plan de la Juventus. Il a remporté neuf titres consécutifs de champion d'Italie entre 2012 et 2020, cinq Coupes d'Italie, cinq Supercoupes et disputé deux finales de Ligue des Champions. En juin 2022, il a rejoint le Los Angeles FC, ajoutant un titre MLS à son palmarès quelques mois plus tard.