Le derby entre l'Antwerp et le Beerschot définitivement arrêté après des débordements

Le gardien croate a dû s'employer dix minutes plus tard pour contrer une nouvelle tentative directe de l'Antwerp (39e). Un deuxième but aurait pu tomber dans l'escarcelle mais Janssen était hors-jeu sur l'action (45e+5).

En seconde période, les hommes de Jonas De Roeck ont fait le break sur une frappe lointaine et puissante de Tjarron Chery (59e, 2-0). En quatre minutes, le Beerschot a sombré en prenant un deuxième but du Surinamien, auteur d'une nouvelle frappe depuis l'extérieur du rectangle (61e, 3-0). Moins de 120 secondes plus tard, Janssen a mis l'Antwerp sur orbite dans ce derby avec un quatrième but (63e, 4-0).

A l'entame du dernier quart d'heure de jeu, la rencontre a été suspendue après une interruption de la part des supporters des Rats qui ont lancé des fumigènes sur le terrain. Au moment de revenir sur le terrain avec tous les acteurs, l'arbitre a décidé de mettre définitivement un terme au match après un nouvel incident (75e).