Le Ghana convoque Denis Odoi, Majeed Ashimeru et Joseph Paintsil pour la CAN

Thomas Partey (Arsenal) et Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion) ne sont pas de la partie, pour cause de blessure. André Ayew (Le Havre) en est bien, et il égale le record de participations à la CAN avec huit, à l'âge de 34 ans. Trois anciens pensionnaires de Jupiler Pro League font également partie du groupe: Gideon Mensah (ex-Zulte Waregem), Osman Bukari (ex-La Gantoise) et Elisha Owusu (ex-La Gantoise).

Les Black Stars, quadruples vainqueurs de la Coupe d'Afrique (1963, 1965, 1978, 1982) et octuples finalistes, ont été versés dans le groupe B avec l'Égypte, le Mozambique et le Cap-Vert.