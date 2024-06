Le KV Ostende continue de travailler sur un possible redémarrage après la faillite

La section brugeoise du tribunal de l'entreprise de Gand a déclaré le KV Ostende en faillite mardi après-midi. Le club était en difficulté financière depuis un certain temps et l'administrateur provisoire a été contraint de déposer le bilan. Le KVO assure cependant que le travail se poursuit pour construire une "histoire pleine d'espoir pour l'avenir" du football ostendais.

La solution n'est pas évidente pour l'équipe première car il n'est plus possible de relancer le club en première provinciale sous le nom KV Ostende, avec le matricule 31, explique un communiqué. "Parce que dans ce scénario, les dettes obligataires de 282.000 euros doivent être payées avant la mi-juin, mais aussi parce que de futures procédures judiciaires peuvent être liées au matricule 31", détaille le club. "Cela signifie qu'il existe un risque réel de devoir payer des centaines de milliers d'euros ultérieurement. C'est donc un trop grand risque d'opter pour le maintien du matricule."

Si le KVO souhaite repartir d'un niveau supérieur à la quatrième provinciale, il devra passer par une fusion avec un autre club dans un rayon de 30 kilomètres. "En concertation avec le cabinet du bourgmestre, des discussions ont eu lieu avec différents clubs et le tempo va encore s'intensifier. Une délégation de supporters sera impliquée dans ce processus une fois que les discussions deviendront plus concrètes", détaille le club ostendais. Il assure tout mettre en oeuvre pour pouvoir présenter "un nouveau projet financièrement sain et ambitieux pour la saison prochaine".