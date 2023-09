Le Maroc accueillera la CAN 2025; Kenya, Ouganda et et Tanzanie seront les hôtes en 2027

L'édition 2027 se tiendra quant à elle au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Le Maroc avait organisé une CAN en 1988 et avait été désigné pour celle de 2015 avant de demander un report à cause du virus Ebola, mais la CAF avait finalement décidé de lui retirer cette attribution et de disqualifier l'équipe marocaine de la compétition.