Le parquet fédéral propose deux journées de suspension pour Delpupo

Delpupo, qui venait à peine d'entrer en jeu pour son premier match avec Saint-Trond, a commis une faute sévère sur Mathias Rasmussen en fin de rencontre contre l'Union. Après avoir mal contrôlé le ballon, il a effectué un tacle dangereux les deux pieds en avant sur le Norvégien. Le parquet fédéral juge que l'Argentin a clairement mis en danger l'intégrité physique de son adversaire, qualifiant l'action de "tacle imprudent et dangereux". En plus de la suspension effective, Delpupo risque un match supplémentaire avec sursis et une amende de 2 500 euros.

Quant à Brian Plat, il a été expulsé à Sclessin à la 60e minute du match. L'arbitre Jasper Vergoote lui avait d'abord donné un carton jaune pour un pied trop haut, touchant la hanche d'Aiden O'Neill. Le VAR a jugé la faute imprudente et a demandé à Vergoote de revoir l'action sur écran, ce qui a poussé l'arbitre à modifier sa décision et brandir le rouge. Le parquet fédéral estime que cette expulsion est justifiée et précise que l'intention de jouer le ballon ne justifie pas la manière dont la faute a été commise. Plat risque ainsi une journée de suspension effective, une autre avec sursis, et une amende de 1500 euros.