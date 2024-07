"Le plus important c'est qu'on gagne", savoure Kylian Mbappé

Partager:

"Le plus important c'est qu'on gagne", a lancé tout sourire Kylian Mbappé après la victoire de l'équipe de France contre le Portugal (0-0, 5 t.a.b. à 3), même si lui n'a pas marqué, vendredi à Hambourg.

"Je l'ai toujours dit avant plein de compétitions, le plus important c'est qu'on gagne. Les gens pensaient que c'était une boutade, mais maintenant on y est: je n'ai mis qu'un but, mais on est en demi-finale et je suis toujours très content", a dit le capitaine des Bleus dans un large sourire. "Bien sûr que j'espère que je vais aider l'équipe en demi-finale, mais je suis très content pour l'équipe avant tout", a-t-il ajouté.

"Je n'ai pas envie de vous raconter des salades, dans le vestiaire, on ne pensait pas trop au fait qu'on n'avait pas marqué", a-t-il expliqué au sujet de l'inefficacité des Tricolores, qui n'ont marqué que trois buts depuis le début de l'Euro. "C'est sûr que demain on va continuer à se pencher un peu plus sur la question, tout en gardant cette solidité défensive", mais vendredi soir "on est dans l'euphorie", a lancé le capitaine. "On est vraiment content, c'est très dur de répéter les performances, d'être dans le dernier carré. On y est encore, donc on va essayer d'aller récupérer et de se préparer doucement pour le match contre l'Espagne", a encore dit le joueur français.