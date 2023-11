Le Portugal de Martinez poursuit son sans-faute au Liechtenstein, la Slovaquie qualifiée

Si le Portugal était déjà assuré de disputer l'Euro, la Slovaquie, le Luxembourg et l'Islande étaient en lice pour la deuxième place, également qualificative. La Slovaquie, à qui il suffisait de gagner, a remporté ce match à trois en dominant l'Islande (4-2). Orri Oskarsson avait ouvert le score pour l'Islande (17e) mais Juraj Kucka (30e), Ondrej Duda (36e) puis Lukas Haraslin (47e, 55e) ont permis à leur pays de participer au championnat d'Europe pour la troisième fois, malgré une réduction de l'écart signée Andri Gudjohnsen (74e).

Tenu en échec par la 200e nation mondiale (sur 207) à la pause, le Portugal a ouvert la marque dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de son capitaine Cristiano Ronaldo, auteur d'un 10e but en qualifications (son 128e en 204 caps) sur une frappe croisée et puissante du pied gauche (47e), dix minutes avant que Joao Cancelo (57e) ne marque également.

Derrière, les Grands-Ducaux ont dominé en vain la Bosnie-Herzégovine à domicile (4-1) et atteignent un total de 14 points, cinq de moins que la Slovaquie et quatre de plus que l'Islande, également éliminée.

Dans le groupe G, le Monténégro s'est imposé face à la Lituanie à domicile (2-0) et revient à deux longueurs (11 points) de son voisin serbe (13 points), deuxième. La qualification se jouera lors de la dernière journée avec Hongrie-Monténégro et Serbie-Bulgarie au programme dimanche. La Hongrie est première (15 points) et a décroché sa qualification jeudi en début de soirée.