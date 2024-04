Le PSG éliminé le Stade Rennais d'Arthur Theate et se qualifie pour la finale de la Coupe

En Italie, la Fiorentina a remporté 1-0 la demi-finale aller de la Coupe au détriment de l'Atalanta privée de Charles De Ketelaere (1-0). L'unique but a été inscrit par Rolando Mandragora (31e). Après une alerte d'Isak Hien (49e), les Florentins ont frôlé plusieurs fois le deuxième but mais Marco Carnesecchi a sorti deux ballons chauds de Nico Gonzalez (58e, 62e). Le match retour est prévu le 24 avril à Bergame.

Aux Pays-Bas, Heerenveen et Twente ont partagé 3-3 leur duel de la 28e journée. Anas Tahiri chez les Frisons et Alec Van Hoorenbeeck dans l'autre camp sont restés sur le banc. Twente est 3e (57 points) et Heerenveen 11e (33 points).