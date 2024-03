Le RB Leipzig domine la lanterne rouge, le Bayern se rassure et étrille Mayence

Une semaine après un nul à Fribourg (2-2), le Bayern Munich s'est rassuré en étrillant Mayence (8-1) à l'Allianz Arena. Harry Kane (13e) et Leon Goretzka (19e) ont vite donné un break d'avance aux Bavarois mais Nadiem Amiri a réduit l'écart à l'heure de jeu (31e). Kane a marqué un troisième but avant la pause (45e+7) et Thomas Müller (47e), Jamal Musiala (61e), Serge Gnabry (66e) et de nouveau Kane (71e) et Goretzka (90e+2) ont permis au Bayern de gagner avec sept buts d'écart.

Les trois points pris permettent à Leipzig d'en compter 46 et de dépasser Dortmund (qui joue à 18h30) à la quatrième place. Le Bayern, deuxième, compte onze points de plus que Leipzig. Augsbourg est huitième avec 32 points.