Le RFC Liège manque une occasion d'intégrer le top 6, les Francs Borains se sauvent

Reno Wilmots a parfaitement lancé les 'Sang et Marine' dans la rencontre en ouvrant le score après trois minutes (3e, 0-1) mais les locaux ont réagi en fin de première période via Jordan Kadiri (39e, 1-1).

Le RFC Liège reste calé à la 7e place avec 43 points et manque une occasion d'intégrer le top 6 après le partage de Zulte Waregem (6e, 45 pts) contre le Patro Eisden (0-0) samedi.

Les Francs Borains restent 13es avec 31 points et ne peuvent plus être rejoint par Seraing, 15e et premier relégable, qui compte 25 points mais quatre victoires de moins avec deux rencontres encore à jouer.