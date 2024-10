Le RWDM chute chez les Futures, qui remportent leur première victoire de la saison

Le RWDM reste en tête du classement mais compte le même total de points (17) que la RAAL La Louvière, 2e. Les Molenbeekois peuvent encore se faire dépasser par Zulte Waregem (16 points), qui reste sur cinq succès de suite et qui se déplace au Patro Eisden à 16h00. Les Futures dépassent Seraing à la 15e et avant-dernière place avec 4 points.

Gaëtan Robail a inscrit le premier but de la partie pour le RWDM après 30 minutes de jeu. Le Français s'est démarqué à gauche de la surface adverse avant de réussir un bel enchaînement contrôle-frappe pour marquer son cinquième but de la saison en championnat. Anderlecht a réagi en deuxième période avec un but signé Keisuke Goto. Le Japonais de 19 ans a repris d'une tête puissante un centre d'Ali Maamar (57e) pour tromper Bill Lathouwers. Goto s'est ensuite offert un doublé, à la conclusion d'une contre-attaque rapide (82e), pour donner la victoire aux Anderlechtois.