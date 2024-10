Le sélectionneur Ives Serneels privé de Tine De Caigny pour le barrage contre la Grèce

Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, a dévoilé mardi une liste de 23 joueuses en vue de la double confrontation face à la Grèce en barrages pour l'Euro féminin de football 2025. La principale absente est Tine De Caigny. L'attaquante d'Anderlecht, qui a fêté sa 100e présence en équipe nationale en juin, est blessée à la cheville. La défenseure Davina Philtjens (Sassuolo) et la milieu de Féli Delacauw (Hoffenheim) sont également absentes.

Les Flames joueront le match aller le 25 octobre à Heraklion et le retour quatre jours plus tard à Louvain. En cas de victoire, elles affronteront ensuite le gagnant du duel entre la Turquie et l'Ukraine au dernier tour des barrages. En cas de défaite, la Belgique fera une croix sur l'Euro, organisé l'été prochain en Suisse.

Les Flames doivent passer par les barrages après avoir terminé troisièmes de leur groupe de qualifications, derrière l'Espagne et le Danemark.