Le Standard bloqué par le FC Malines

Le match d'ouverture de la 3e journée du championnat de Belgique s'est terminé sur un partage, 0-0, entre le Standard et Malines. Au classement, les Rouches sont 3e (5 points) et les Malinois 11e (2 points).

Ivan Leko a relancé les mêmes Rouches qui avaient battu le Club Bruges. A Malines, Besnik Hasi a titularisé Zinho Vanheusden, qui faisait ses débuts avec le Kavé face à son Standard (86 matches), et Jules Van Cleemput à la place de Toon Raemaekers et de Bas Van den Eynde. La première action significative est venue du capitaine malinois, Rob Schoofs, dont le tir a été repoussé par Matthieu Epolo (9e). De l'autre côté, Ortwin De Wiolf a détourné une frappe de Marko Bulat (11e). Mis en difficulté sur un corner de Bulat, le gardien malinois a dévié une tentative d'Isaac Price (12e) avant qu'Ibe Hautekiet ne cadre pas sa reprise de la tête (16e).

La seconde période a également démarré modestement: les spectateurs n'ont pas vu grand-chose à part deux frappes soudaines et mal cadrées d'Aiden O'Neill (52e) et Schoofs (54e) et une balle sur le haut de la transversale de Bulat (63e). Comme les deux équipes se neutralisaient et que les arrêts pour soigner les joueurs blessés étaient nombreux, les occasions de but ont été rares. Lauberbach a interrompu cette période d'accalmie mais sa pichenette est passée à côté (78e). A peine monté au jeu, Sotiris Alexandropoulos a décoché une volée, qui est passée près du but de De Wolf (80e).