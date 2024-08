Le tirage au sort de la nouvelle formule vendredi avec La Gantoise et le Cercle

La saison 2024-2025 de la Conference League mettra à l'honneur le nouveau format de la compétition avec, à l'image de la Ligue des Champions et de l'Europa League, une phase de ligue incluant 36 équipes, dont La Gantoise et le Cercle Bruges comme représentants belges. Le tirage au sort pour les équipes concernées se déroulera vendredi à partir de 14h30 au Grimaldi Forum de Monaco.

Dans cette compétition, les 36 équipes sont réparties dans six chapeaux. Chaque équipe disputera six rencontres (trois à l'extérieur et trois à domicile) face à six équipes différentes (une par chapeau, y compris celui de l'équipe concernée).

Toutes les équipes seront reprises dans un classement unique. À l'issue de ces six rencontres, les huit premières équipes filent directement en 8es de finale. Les équipes entre la 9e et la 24e places joueront des barrages à élimination directe (format aller-retour) pour une place en huitièmes. Les équipes de la 25e à la 36e places sont éliminées.