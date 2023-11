Leipzig domine Fribourg avec un but d'Openda

Le RB Leipzig s'est imposé 3-1 à domicile au détriment de Fribourg lors de la 12e journée de la Bundesliga. Titulaire et averti (60e), Lois Openda a marqué le deuxième but de son équipe sur penalty (78e). Au classement, le RB passe en 4e position (23 points) et Fribourg reste 8e (14 points).

Sur la lancée du but d'ouverture de Xavi Simons (6e, 1-0), Leipzig a copieusement dominé les trente premières minutes. Mais Benjamin Sesko a manqué sa reprise de la tête (18e) et un tir du droit à l'entrée de la surface d'Openda a été dévié par Noah Atubolu (23e). Inexistant jusque-là, le SCF s'est montré de plus en plus entreprenant et a arraché l'égalisation par Merlin Rohl (45e+6, 1-1).

Éprouvant plus de mal à bousculer Fribourg après la reprise, Leipzig est repassé devant sur un penalty pour une faute de Vincenzo Grifo sur Christoph Baumgartner, transformé par Openda (78e, 2-1). Directement après, Baumgartner a assuré la victoire des visités (80e, 3-1).