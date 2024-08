Lens et Will Still éliminés en fin de match, Chelsea qualifié de justesse

Lens et son entraineur Will Still ont été éliminés jeudi soir par le Panathinaïkos lors des barrages de la Conference League. Les Lensois, vainqueurs de la manche aller 2-1, ont perdu sur la pelouse grecque sur le score de 2-0.

Facundo Pellistri a ouvert la marque pour le 'Pana' en deuxième période (62e). Les deux équipes semblaient partir en prolongations mais Tete (85e) inscrivait le but de la qualification pour le Panathinaikos et crucifiait les espoirs des 'Sang et Or' et de Will Still.

Dans les autres résultats de la soirée, Chelsea s'est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League jeudi soir malgré une défaite sur la pelouse du Servette de Genève 2-1 (score cumulé 2-3).