L'entraîneur de Fulham parle d'un transfert "presque conclu" pour Timothy Castagne

Le transfert coûterait environ 17,5 millions d'euros. Une somme dont dispose l'équipe londonienne après le transfert pour 52,6 millions d'euros de l'ancien attaquant d'Anderlecht, Aleksandar Mitrovic pour le club saoudien d'Al-Hilal.

"Le transfert n'est pas encore tout à fait conclu, mais il l'est presque", a avoué Marco Silva lundi. "Il était dans le collimateur depuis un certain temps comme l'une de nos principales cibles pour cette saison. En défense, nous avons Kenny Tete (à droite) et Antonee Robinson (à gauche), mais c'est surtout à droite que nous avions besoin de renfort. De plus, Timothy peut également jouer à gauche. C'est un excellent joueur qui peut certainement nous apporter beaucoup".