L'équipe nationale russe va rencontrer la Serbie, son 1er adversaire européen en deux ans

Un match amical entre les équipes nationales de football de la Russie et de la Serbie se tiendra le 21 mars à Moscou, a annoncé la fédération russe de football (RFU) mercredi.

La Serbie sera le premier adversaire européen de la Russie depuis que celle-ci a été suspendue des compétitions européennes de clubs et d'équipes nationales à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a presque deux ans. Les Russes n'ont plus joué contre une équipe européenne depuis novembre 2021 et un duel contre la Croatie en qualifications au Mondial 2022.

La Serbie entretient traditionnellement de bonnes relations avec la Russie et n'a pas adhéré aux sanctions occidentales contre le pays.