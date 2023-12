Les droits de la Premier League vendus pour un montant record de 7,8 milliards d'euros

La Premier League a vendu ses droits télévisés domestiques pour la période 2025-2029 pour un montant total record de 6,7 milliars de livres sterling, environ 7,8 milliards d'euros, à Sky Sports et TNT Sports en ce qui concerne les matchs en direct et à la BBC pour les résumés. L'organisateur du championnat d'Angleterre de football l'a annoncé lundi.

Dans un communiqué, la Premier League a expliqué avoir conclu un accord avec Sky Sports pour quatre des cinq lots en jeu, ce qui signifie au moins 215 matchs en direct par saison. Le cinquième lot, pour 52 matchs, est revenu à TNT Sports. La légendaire émission "Match of the Day" continuera d'exister car BBC Sport a obtenu les droits pour les résumés des 380 matchs de la saison.

Le précédent accord, qui vaut jusque 2024-25, porte sur un montant de 5 milliards de livres sterling (5,8 milliards d'euros) sur trois ans.

Richard Masters, directeur exécutif de la Premier League, s'est dit "ravi" de ces accords. "L'issue de ce processus souligne la force de la Premier League et témoigne de l'engagement de nos clubs, de nos joueurs et de nos dirigeants, qui continuent à proposer le football le plus compétitif au monde dans des stades pleins, et de nos supporters, qui créent chaque semaine une atmosphère inégalée."