Les Etats-Unis, pays hôte, éliminés en phase de groupes, le Panama passe en quarts

Les Etats-Unis, pays hôtes du tournoi, ont été éliminés dès la phase de groupes de la Copa America de football après une défaite 0-1 face à l'Uruguay, lundi, à Kansas City, lors de la dernière journée du groupe C. Vainqueur 1-3 de la Bolivie à Orlando, le Panama avance au tour suivant.

Les Etats-Unis restent bloqués à 3 unités et quittent déjà le tournoi organisé sur leur sol. Les Américains confirment la petite forme des futurs pays hôtes du Mondial 2026, puisqu'un autre coorganisateur, le Mexique, a aussi été éliminé dès le premier tour. Le troisième, le Canada, poursuit, lui, sa route.

Un but de Mathias Olivera (66e) sur les suites d'un coup franc a suffi à l'Uruguay pour battre les Etats-Unis. La 'Celeste' de Marcelo Bielsa, suspendu lundi, termine ce premier tour avec un bilan de 9 points sur 9.

Le Panama a assuré sa qualification grâce à un succès 1-3 sur la Bolivie. José Fajardo (22e), Eduardo Guerrero (79e) et Cesar Yanis (90e+1) ont marqué les buts des 'Canaleros'. Bruno Miranda (69e) avait provisoirement égalisé. Le Panama termine avec 6 points et se qualifie pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la Copa America, qu'il dispute pour la deuxième fois. La Bolivie est éliminée avec 0 point.

Ce groupe croise avec la poule D, où la Colombie (6 points) est actuellement en tête devant le Brésil (4) avant leur duel de mardi.

C'est la deuxième fois que la Copa America est élargie à 16 participants, avec la participation de six équipes de la zone CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) en plus des dix équipes sud-américaines.