Les Francs Borains s'exportent bien: deuxième victoire en déplacement à Genk

Les Francs Borains ont arraché leur deuxième succès, 1-2, en déplacement chez les U23 de Genk dans le cadre de la 3e journée de la Challenger Pro League. Au classement, les jeunes Limbourgeois (3e) et les Hennuyers (5e) comptent 6 points.

Enthousiastes, les Genkois ont directement inquiété Xavier Gies, qui est intervenu à temps devant Brad Manguelle (1re). Réactifs, les Hennuyers ont construit plusieurs belles actions notamment par Adrian Troc (32e) mais ont dû se contenter de corners. Par contre, Gies s'est à nouveau montré attentif sur une frappe de Wilson Da Costa (35e). Les Racingmen, qui ont tenté plus de choses, ont ouvert la marque par Robin Mirisola d'un tir croisé via le poteau (44e, 1-0).

La première occasion de la seconde période a également été pour Genk et Noah Adedeji-Sternberg en l'occurrence (48e). Une nouvelle fois, les Francs Borains n'ont pas traîné à réagir et Mathias Francotte a mis Mike Penders au travail (50e). Toujours plus présents dans la surface adverse, les Hennuyers ont égalisé par Mondy Prunier (76e, 1-1).