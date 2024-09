Les Rangers dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue, l'Ajax concède le nul

L'ancien Genkois Cyriel Dessers s'est offert un doublé (18e, 66e) et James Tavernier a marqué sur pénalty (50e). Nicolas Raskin est resté sur le banc pendant 90 minutes.

En demi-finale, les Rangers, tenants du titre affronteront le vainqueur du match entre le Celtic et Falkirk, prévu dimanche.

Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam a concédé un match nul 1-1 sur la pelouse des Go Ahead Eagles, à Deventer, pour la 6e journée d'Eredivisie. Enric Llansana a ouvert le score pour les Eagles (64e) et Davy Klaassen a rapidement égalisé (69e). Mika Godts était titulaire sur le flanc gauche de l'attaque et a été remplacé après 80 minutes. Après quatre matchs, l'Ajax compte 7 points et se classe 8e.