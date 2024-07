Les Red Flames avant leur double confrontation capitale: "Tout le monde doit être à 100 %"

L'équipe aborde avec ambition et revanche la rencontre face au Danemark, vendredi, au Stayen de Saint-Trond, après la défaite 4-2 en Scandinavie au mois d'avril. "Il faut que ce soit différent du match aller", a déclaré le sélectionneur national Ives Serneels dans une interview accordée à l'Union belge de football (URBSFA). "Tout le monde doit être à 100 % et se donner à fond. Nous devons croire en l'avantage du terrain pour remporter les points. Si nous gagnons, nous aurons, sur papier, notre sort entre nos mains".

Serneels et son équipe ne sont, pour le moment, pas préoccupés par le match face à l'Espagne. "Nous nous concentrons sur vendredi et nous visons la victoire et les trois points", a déclaré la milieu de terrain Justine Vanhaevermaet. "Nous devons faire preuve de plus d'intensité et jouer avec plus de pression vers l'avant."